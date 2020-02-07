Дело бронежилетов: технологу производителя сообщили о подозрении в мошенничестве
Фигуранту "дела бронежилетов", технологу ООО "НПП Темп 3000" сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.
Источник: ГБР
Детали: По данным следствия, технолог общества способствовал учредителю предприятия и должностным лицам Министерства обороны в завладении 61 миллиона 677 тысяч гривен.
Бюджетные средства были потрачены на бронежилеты "Корсар м3с 1-4", не соответствующие требованиям ГОСТ и техническим условиям.
Следователи теруправления Госбюро расследований в Киеве сообщили технологу производителя о подозрении по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).
Что предшествовало: 11 ноября 2019 года арестован генерал-майор, начальник управления материального обеспечения Минобороны Дмитрий Марченко, которого подозревают в закупке бракованных бронежилетов.
12 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения фигуранту "дела бронежилетов", начальнику управления контроля качества ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Михаилу Каморянскому.
Предыстория:
- В конце июня 2019 года Госбюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки государства оценили в 100 миллионов гривен.
- По данным следствия, было закуплено 20 000 бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего по завышенным ценам закупили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.
- В июле были обнародованы разговоры сотрудников Минобороны, которые закупили бронежилеты "Корсар м3с 1-4 класса защиты" и при этом знали, что они простреливаются.
- 5 ноября следователи ГБР объявили о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов.