Дело бронежилетов: технологу производителя сообщили о подозрении в мошенничестве

Фигуранту "дела бронежилетов", технологу ООО "НПП Темп 3000" сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

Источник: ГБР

Детали: По данным следствия, технолог общества способствовал учредителю предприятия и должностным лицам Министерства обороны в завладении 61 миллиона 677 тысяч гривен.

Бюджетные средства были потрачены на бронежилеты "Корсар м3с 1-4", не соответствующие требованиям ГОСТ и техническим условиям.

Следователи теруправления Госбюро расследований в Киеве сообщили технологу производителя о подозрении по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Что предшествовало: 11 ноября 2019 года арестован генерал-майор, начальник управления материального обеспечения Минобороны Дмитрий Марченко, которого подозревают в закупке бракованных бронежилетов.

12 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения фигуранту "дела бронежилетов", начальнику управления контроля качества ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Михаилу Каморянскому.

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