Новости 7 февраля: невъездные актеры, консул Украины в Молдове, признание в пытках

Двум актерам российской комедии запретили въезд в Украину на 10 лет, консул Украины в Молдове отстранен после обвинений в изнасиловании, обвиняемый в пытках детей охранник одесского приюта признал вину — новости, которые были актуальны 7 февраля.

Об актерах

Двум российским актерам – Павлу Баршаку и Елене Кориковой – запретили въезд в Украину на 10 лет из-за того, что они посещали оккупированный Крым.

О консуле

Консула Украины в Бельцах отстранили от исполнения обязанностей после того, как в его адрес поступило обвинение об изнасиловании несовершеннолетней гражданки Молдовы.

О признании

Обвиняемый в пытках детей в Центре социально-психологической реабилитации Одесской ОГА охранник Николай Дмитрук признал свою вину.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано больше 18 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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