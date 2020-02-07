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Новости 7 февраля: невъездные актеры, консул Украины в Молдове, признание в пытках

Пятница, 7 февраля 2020, 20:03
Новости 7 февраля: невъездные актеры, консул Украины в Молдове, признание в пытках

Двум актерам российской комедии запретили въезд в Украину на 10 лет, консул Украины в Молдове отстранен после обвинений в изнасиловании, обвиняемый в пытках детей охранник одесского приюта признал вину — новости, которые были актуальны 7 февраля.

Об актерах

Двум российским актерам – Павлу Баршаку и Елене Кориковой – запретили въезд в Украину на 10 лет из-за того, что они посещали оккупированный Крым.

О консуле

Консула Украины в Бельцах отстранили от исполнения обязанностей после того, как в его адрес поступило обвинение об изнасиловании несовершеннолетней гражданки Молдовы.

О признании

Обвиняемый в пытках детей в Центре социально-психологической реабилитации Одесской ОГА охранник Николай Дмитрук признал свою вину.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано больше 18 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Вследствие заражения коронавируса, с начала эпидемии умерли 638 человека. Вылечились от вируса 1644 человека.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский убежден, что украинские спортсмены обязаны выступать, в том числе и в России, чтобы затем эффективно бороться за медали в мире.

Депутаты из фракции "Слуга народа" прогнозируют, что рассмотрение во втором чтении законопроекта об открытии рынка земли может продолжаться три-пять пленарных недель.

Семья бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, сбежавшая в Россию в 2014 году, владеет несколькими участками и особняками на элитной Рублёвке под Москвой.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшим пограничникам, которые вывозили экс-губернатора Одесской области Саакашвили в Польшу в 2018 году.

Украинская правда
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