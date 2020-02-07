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ВСУ завершили первый этап реформирования

Пятница, 7 февраля 2020, 23:23
ВСУ завершили первый этап реформирования

В Вооруженных силах Украины на выполнение совместных директив Минобороны и Генштаба ВСУ завершился первый этап реформирования.

Источник: пресс служба ВСУ

Детали: В армии были созданы новые командования и предназначены их командующие.

Дословно: "В частности, Командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, Командование медицинских сил ВСУ - генерал-майор Игорь Хоменко, Командования сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов, Командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко".

Детали: В Минобороны отмечают, что перестройка структуры войска направлена ​​на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО.

По другим направлениям в настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВС.

Темы: армия
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