ВСУ завершили первый этап реформирования
В Вооруженных силах Украины на выполнение совместных директив Минобороны и Генштаба ВСУ завершился первый этап реформирования.
Источник: пресс служба ВСУ
Детали: В армии были созданы новые командования и предназначены их командующие.
Дословно: "В частности, Командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, Командование медицинских сил ВСУ - генерал-майор Игорь Хоменко, Командования сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов, Командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко".
Детали: В Минобороны отмечают, что перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО.
По другим направлениям в настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВС.