Выборы в США: Кандидат от республиканцев снял свою кандидатуру

Республиканец Джо Уолш отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США.

Источник: телеканал CNN

Детали: Уолш сообщил, что решил сняться с президентских выборов. При этом Уолш не исключил, что может оказать поддержку кандидату от демократов.

Прямая речь: "Я ввязался в это дело, потому что думал, это действительно важно, чтобы там был республиканец, который бы каждый день заявлял о непригодности этого президента. Любой демократ будет лучше Трампа в Белом доме".

Детали: Кроме того, Уолш назвал президента Трампа "самой большой угрозой для страны в настоящее время". Он добавил, что сделает все возможное для того, чтобы остановить его.

Напомним:

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу сейчас самый высокий за все время его президентства.

Читайте также: Пять главных конкурентов Трампа: чего ждать Украине в случае смены президента США