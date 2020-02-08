Выборы в США: Кандидат от республиканцев снял свою кандидатуру

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Суббота, 8 февраля 2020, 01:05

Республиканец Джо Уолш отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США.

Источник: телеканал CNN

Детали: Уолш сообщил, что решил сняться с президентских выборов. При этом Уолш не исключил, что может оказать поддержку кандидату от демократов.

Прямая речь: "Я ввязался в это дело, потому что думал, это действительно важно, чтобы там был республиканец, который бы каждый день заявлял о непригодности этого президента. Любой демократ будет лучше Трампа в Белом доме".

Детали: Кроме того, Уолш назвал президента Трампа "самой большой угрозой для страны в настоящее время". Он добавил, что сделает все возможное для того, чтобы остановить его.

Напомним:

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Николай Донев, УП
Темы: США виборы


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