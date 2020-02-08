США выделят до $100 млн для борьбы с коронавирусом

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Суббота, 8 февраля 2020, 02:10

Американское правительство объявило о готовности выделить до $ 100 млн Китаю и другим странам для борьбы с распространением нового коронавируса.

Источник: государственный секретарь США Майкл Помпео, передает Укринформ

Дословно: "На этой неделе Государственный департамент обеспечил передачу китайскому народу почти 17,8 тонны медицинских материалов как пожертвования, включая маски, халаты, марлю, респираторы и другие жизненно-важные материалы".

Детали: Госсекретарь Помпео заявил, что "правительство Соединенных Штатов готово потратить до $ 100 млн из существующих фондов для помощи Китаю и другим пораженным вирусом странам, как напрямую, так и через международные организации, для сдерживания и борьбы с новым коронавируса".

Предыстория:

  • В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 декабря Ли Вэньлян отправил сообщение коллегам-медикам в групповом чате, а через несколько дней был вызван в Бюро общественной безопасности, чтобы подписать письмо, в котором его обвиняли в "лживых заявлениях".
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 6 февраля в мире зафиксировано 28 274 случаев заболевания на коронавирус, умерли 565 человек, вылечились от вируса более 1100 человек.

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Темы: коронавирус США


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