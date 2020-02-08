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Правительство Великобритании назначило нового посла в США

Суббота, 8 февраля 2020, 05:21
Правительство Великобритании назначило нового посла в США

Правительство Великобритании назначил постоянного представителя страны в ООН Карен Пирс новым послом в США.

Источник: ВВС

Дословно: Она заменит сэра Кима Даррок, который ушел в отставку 2019 после того как назвал администрацию Трампа "неуклюжей и неумелой", о чем стало известно после разглашения его электронной переписки.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб приветствовал Карен Пирс с назначением, отметив, что это "время больших возможностей для дружбы между двумя странами".

В свою очередь Пирс заявила, что надеется "укрепить особые отношения" между Великобританией и США.

Темы: ВеликобританияСША
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