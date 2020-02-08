До 16 мороза: ГСЧС предупреждает о похолодании

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Суббота, 8 февраля 2020, 08:47

8-9 февраля в Украине ожидается снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем ​​до 1-6° мороза.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, 8-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений, снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем ​​до 1-6° мороза, в восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем ​​5-10° мороза".

Детали: ГСЧС также призывает украинцев не выходить на ненадежный лед и предостеречь от этого своих детей.

Дословно: "Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду, а в период колебания температуры воздуха, вообще на лед выходить нельзя! Помните, что необдуманное и неосторожное поведение может стоить жизни!".

Украинская правда
Темы: погода ГСЧС


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