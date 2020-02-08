"Большая стройка": Гончарук поручил главам ОГА подготовить планы

Премьер Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций до следующей недели подготовить план с перечнем объектов и дорог, которые будут построены или отремонтированы в рамках программы "Большое строительство".

Источник: премьер Алексей Гончарук во время селекторного совещания с руководителями ОГА в пятницу, сообщает Правительственный портал

Прямая речь: "Программа президента "Большое строительство" стартует с 1 марта. Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране.

Со стороны правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА - это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах".

Детали: По словам Гончарука, в каждой области должен быть согласованный с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года. До 14 февраля все области должны согласовать перечень объектов для строительства с Минрегионом.

Отдельно области также должны согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда. В приоритете - дороги к опорным школам и больницам.

Из всех областей, которые до 1 февраля должны были подать Укравтодору эти документы, только шесть уже имеют согласованный перечень дорог. Еще 13 планов областей - в процессе согласования.

Остальные шесть областей не подали пока ни одного документа в Укравтодор и не имеют четких планов, какие именно дороги они будут ремонтировать.

Премьер добавил, что до следующей недели у каждого руководителя ОГА должен быть конкретный план области с перечнем всех объектов и дорог к ним. Эти планы каждый глава облгосадминистрации представляет на следующей неделе в Киеве на заседании правительства.