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Одессит украл у банка более миллиона гривен

Суббота, 8 февраля 2020, 09:47
Одессит украл у банка более миллиона гривен

Киберполиция разоблачила одессита, который обокрал банк более чем на миллион гривен.

Источник: Департамент киберполиции Украины

Дословно: "Работники управления противодействия киберпреступности в Одесской области совместно со следователями Одесской области, под процессуальным руководством местной прокуратуры, разоблачили 37-летнего местного жителя.

Мужчина с помощью системы онлайн-платежей банковских учреждений, которые не являются резидентами Украины, завладел денежными средствами украинского банка".

Детали: Отмечается, что к мошеннической схеме фигурант привлек двух сообщников.

Правоохранители установили, что злоумышленник зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карточку. Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру. Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. После чего фигурант через Интернет оформил "возврат товара".

Пока банк проводил возвращение транзакции, фигурант с нескольких банкоматов снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку.

Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Украинская правда

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Темы: банкиденьгиОдессаполиция
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