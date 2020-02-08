В Киеве поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку
Суббота, 8 февраля 2020, 10:20
В Киеве на станции "Протасов Яр" в Соломенском районе поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку.
Источник: полиция Киева
Дословно: "Предварительно выяснилось, что девушка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и не обратила внимания на поезд, который приближался к станции. Свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевшая не отреагировала, поскольку была в наушниках.
От полученных травм 17-летняя жительница Киевской области скончалась на месте".
Детали: По данному факту следователем Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Украинская правда