На Волыни украли 6 млн на строительстве казарм для военных

Следователи ГБР сообщили о подозрении директору одного из предприятий Волынской области в завладении 6,2 млн гривен на строительстве казарм для военнослужащих.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что директор предприятия, которое выполняло строительные работы на заказ Западного территориально квартирно-эксплуатационного управления, вносил недостоверные сведения в акты приема выполненных строительных работ и завладел бюджетными средствами в особо крупных размерах на общую сумму более 6,2 миллиона гривен.

Подрядчик умышленно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при возведении трех зданий казарм улучшенной планировки, предназначенных для нужд военнослужащих ВСУ в Волынской области.

Строительные работы на военных объектах проводились с нарушением проектной документации, в частности, вместо щебня фактически использовались шлаковые отходы, уменьшалась толщина фундамента и стяжек, а не производилась надлежащая гидроизоляция конструкций".

Детали: Директору предприятия сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах и служебной подделке, повлекших тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Следствие устанавливает также факты причастности военных должностных лиц к растрате бюджетных средств, предназначенных для строительства военных объектов.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Луцкого гарнизона Западного региона Украины.

В случае доказания вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.