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Трамп уволил посла в ЕС, который свидетельствовал против него в рамках импичмента

Суббота, 8 февраля 2020, 12:05
Трамп уволил посла в ЕС, который свидетельствовал против него в рамках импичмента

Президент США Дональд Трамп уволил посла в ЕС Гордона Сондленда, который свидетельствовал против него во время рассмотрения в Палате представителей вопроса импичмента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на New York Times.

Окрыленный собственным оправданием в Сенате и полный решимости нанести ответный удар, Трамп распорядился, чтобы Гордон Д. Сондленд, основатель гостиничной сети, которая пожертвовала $1 млн на инаугурационный комитет президента, был отозван с поста посла в Европейском Союзе.

Несколькими часами ранее он уволил советника по национальной безопасности подполковника Александра Виндмана, который также свидетельствовал в расследовании импичмента.

Сондленд спокойно воспринял свою отставку, подтвердив, что его уволили без каких-либо возражений.

"Сегодня мне сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня с должности посла Соединенных Штатов в Европейском Союзе", - сказал он в заявлении через несколько часов после увольнения подполковника Виндмана.

"Я благодарен президенту Трампу за предоставленную мне возможность служить, госсекретарю Помпео за его последовательную поддержку и исключительным и преданным профессионалам в Миссии США при Европейском Союзе", – заявил Сондленд.

Сондленд и Виндман были ключевыми свидетелями на слушаниях по импичменту Палаты представителей. Сондленд, который был глубоко вовлечен в усилия по созданию давления на Українуз целью расследования против противников Трампа, свидетельствовал, что "мы следовали указаниям президента" и что "все были в курсе". Подполковник Виндман, который присутствовал во время телефонного разговора Трампа с президентом Украины 25 июля, свидетельствовал, что это было неприлично для президента" заставлять иностранную страну расследовать дело политического оппонента.

Темы: ТрампСШАимпичмент
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