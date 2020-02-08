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СБУ разоблачила фейковый ремонт самолетов, который мог привести к жертвам

Суббота, 8 февраля 2020, 13:18
СБУ разоблачила фейковый ремонт самолетов, который мог привести к жертвам

Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техобслуживанию в международных аэропортах "Одесса" и "Киев" пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний, который мог привести к человеческим жертвам.

Источник: пресс-центр СБУ в субботу

 

Дословно: "В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО.

В частности, ими была сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов.

Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами".

 

Детали: Сообщается, что по материалам СБУ чиновник авиапредприятия, ответственный за техническое обслуживание самолетов, решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

 

Компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешение на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам – ​​сертификаты летной пригодности.

Операция проводилась под процессуальным руководством органов прокуратуры. Продолжаются следственные действия.

Украинская правда
Темы: СБУавиа
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