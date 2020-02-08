Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

425 просмотров
Суббота, 8 февраля 2020, 14:44

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин сообщила о пяти новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом нового типа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

По словам министра, речь идет о кластерной вспышке заболевания, когда заражение произошло от одного человека.

"О первом больном мы узнали вчера вечером. Он является гражданином Британии, который вернулся из Сингапура, где находился с 20 по 23 января. Он прибыл во Францию 24 января для четырехдневного пребывания и остановился в коммуне Контамин-Монжуа (Верхняя Савойя)", - сказала Бузин.

В целом среди инфицированных четверо взрослых и один ребенок. Все они имели тесные контакты с британским подданным.

Они были госпитализированы в ночь на субботу в больнице Лиона, Сент-Этьена и Гренобля. Клиническое состояние этих людей "не демонстрирует никаких признаков серьезности", сказала министр.

До сих пор во Франции сообщали о пяти случаях заражения коронавирусом.

Темы: Франция коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Apple оштрафовали во Франции на 25 миллионов евро из-за замедления iPhone 7 февраля 2020, 15:19
Еврокомиссия по требованию Франции подготовила новые правила расширения ЕС 5 февраля 2020, 08:31
Минские соглашения требуют уточнения – посол Франции 4 февраля 2020, 11:52
Все новости
Главные новости
СБУ разоблачила фейковый ремонт самолетов, который мог привести к жертвам
Зеленский попросил у Папы Римского помощи
Канадские юристы требуют от Ирана компенсации за сбитый самолет МАУ
"Большая стройка": Гончарук поручил главам ОГА подготовить планы
Все новости
исследование

Как привычка есть руками может повлиять на организм

поясняет Супрун

Как преодолеть страх перед визитами к стоматологу

мнение

Если родители хотят странно назвать ребенка, государство должно вмешаться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів