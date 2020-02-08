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Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Суббота, 8 февраля 2020, 13:44
Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин сообщила о пяти новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом нового типа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

По словам министра, речь идет о кластерной вспышке заболевания, когда заражение произошло от одного человека.

"О первом больном мы узнали вчера вечером. Он является гражданином Британии, который вернулся из Сингапура, где находился с 20 по 23 января. Он прибыл во Францию 24 января для четырехдневного пребывания и остановился в коммуне Контамин-Монжуа (Верхняя Савойя)", - сказала Бузин.

В целом среди инфицированных четверо взрослых и один ребенок. Все они имели тесные контакты с британским подданным.

Они были госпитализированы в ночь на субботу в больнице Лиона, Сент-Этьена и Гренобля. Клиническое состояние этих людей "не демонстрирует никаких признаков серьезности", сказала министр.

До сих пор во Франции сообщали о пяти случаях заражения коронавирусом.

Темы: Франциякоронавирус
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