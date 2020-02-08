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Бывшие полицейские организовали нарколабораторию в Киевской области

Суббота, 8 февраля 2020, 15:47
Бывшие полицейские организовали нарколабораторию в Киевской области
СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киевской области мощную нарколабораторию, которую организовали бывшие работники полиции.

Источник: пресс-центр СБУ

Дословно: "В рамках начатого уголовного производства, оперативники спецслужбы установили, что организовали наркобизнес бывшие работники полиции. Они обустроили нарколабораторию на окраине Обухова в промышленном помещении.

В месяц злоумышленники изготавливали до 5 килограммов метадона и до 10 амфетамина. "Товар" наркодельцы сбывали дилерам по всей территории Украины. За полученные деньги участники группировки покупали дома, квартиры и элитные авто".

Детали: Во время проведения обысков по месту нахождения подпольного "производства", правоохранители изъяли более 2 кг метадона, 3,5 кг амфетамина. Стоимость наркотиков на черном рынке составляет 4,9 миллиона гривен.

 

Также обнаружено 4,7 кг метадона в жидком состоянии, который находился в процессе обработки, большое количество прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков.

Сотрудники спецслужбы задержали в нарколаборатории, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, трех участников группировки. Среди них двое организаторов - бывших полицейских.

 

Продолжается досудебное следствие по ст. 207 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для документирования и привлечения к уголовной ответственности других участников группировки.

Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской прокуратуры №1.

Украинская правда
Темы: полицияСБУ
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