Главе МИД Дании на Донбассе показали КПВВ и рассказали, как боевики нарушают Минск

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Суббота, 8 февраля 2020, 16:51
пресс-центр ООС

Глава МИД Королевства Дании Йеппе Кофод посетил район проведения операции Объединенных сил и посетил КПВВ "Майорское".

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

Дословно: "Заместитель командующего ООС генерал-майор Виктор Ганущак сообщил, что российские оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и не прекращают обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения".

"Также зафиксированы единичные случаи нарушения режима "Тишина" на отдельных участках разведения войск, где враг вел провокационные обстрелы", - заявил Ганущак.

Детали: Члены делегации посетили КПВВ "Майорское", где их проинформировали об особенностях функционирования КПВВ и ознакомили с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию разграничения.

 
 
все фото - пресс-центр ООС

Предыстория: 

Ранее глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что планирует посетить зону проведения ООС.

Кофод отметил, что Дания осуждает незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе и на всех переговорах подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Минские соглашения


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