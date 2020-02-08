Ночные погромы в Казахстане: восемь человек погибли, десятки раненых - СМИ

В ночь на 8 февраля в нескольких селах Кордайского района Жамбылской области (Кахастан) произошли жесткие этнические столкновения, в результате которых погибли восемь человек, десятки получили ранения.

Источник: Радио Азаттык

Детали: По данным СМИ, полиция оцепила населенные пункты, где, как утверждают власти, произошли "стычки" и "конфликт" на "бытовой почве". Конкретные причины случившегося не называются.

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что в событиях в Кордайском районе пострадали 40 человек.

На автодороге к нескольким населенным пунктам в Кордайском районе силовики выставили блокпосты.

В н.п.Масанчи (село в 130 км к западу от Алматы) журналисты зафиксировали сгоревшие дома, магазины и точки общепита. Сгорели также автомобили местных жителей. На улицах поселка находится полицейский спецназ и пожарные.

По версии МВД, вечером в пятницу в с.Масанчи началась "групповая драка" с участием около 70 человек. К дальнейшей эскалации привели рассылаемые в соцсетях и мессенджерах видео и аудиозаписи.

По словам главы МВД это привело к увеличению количества участников групповой драки: из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек.

Тургумбаев заявил, что собравшиеся оказали сопротивление сотрудникам полиции и отказались выполнять требования силовиков, использовали металлические предметы, камни, огнестрельное оружие.

Конфликтами были охвачены соседние села Аухатты и Булан-Батыр.

По предварительным данным МВД, повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины. Досудебное расследование ведется по статьям "Организация и участие в массовых беспорядках" и "Убийство", были задержаны 47 человек, у них изъято два охотничьих ружья.

Дословно: "По словам сельчан, в ночь на субботу полыхали дома и в соседних селах, значительную часть населения которых составляют дунгане — этническое меньшинство, исповедующее ислам и говорящее на языке сино-тибетской группы".

"По словам жителей, вечером в пятницу несколько сотен неместных мужчин приехали в населенные пункты, подожгли дома, магазины, принадлежащие дунганам, разгромили автомобили, атаковали сельчан".

Детали: По данным СМИ, в субботу около 200 этнических казахов собрались на автодороге между н.п. Масанчи и Каракемер в Жамбылской области, требуя освободить задержанных полицией. Движение транспорта на дороге от Масанчи до Каракемера перекрыли сотрудники спецназа.

Позже, когда власти сообщили об освобождении задержанных, люди разошлись.

На территории Кыргызстана возле пункта пропуска на границе с Казахстаном собралось около 200 человек, в основном этнических дунган, которые встречают своих сородичей, покинувших села в Кордайском районе. На месте организовано горячее питание для прибывающих.

Дословно: "Из Кыргызстана поступили сообщения, что 18 человек обратились за медпомощью в клинику в г.Токмок после инцидента в приграничных селах Казахстана. 17 из них - граждане Казахстана, 10 госпитализированы, двое доставлены в Бишкек", - сообщает СМИ.