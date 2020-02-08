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ООС: Боевики стреляли один раз, но их запрещенной "Минском" артиллерии

Суббота, 8 февраля 2020, 17:29
ООС: Боевики стреляли один раз, но их запрещенной Минском артиллерии

В субботу вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня один раз, применив запрещенное Минском вооружение вблизи н.п. Ореховое.

Источник: пресс-служба операции Объединенных сил

Детали: По данным штаба, боевики вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, выпустив 12 снарядов, и из минометов калибра 120 мм (16 мин).

8 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Дословно: "На участке разведения №1 ситуация остается стабильной, режим "Тишина" соблюдается. На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина".

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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