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Стрельба в Таиланде: количество жертв возросло до 20

Суббота, 8 февраля 2020, 19:44
Стрельба в Таиланде: количество жертв возросло до 20

В Таиланде жертвами вооруженного нападения военнослужащего стали по меньшей мере 20 человек, ранены десятки людей.

Источник: ReutersBBC  

Детали: По сообщению СМИ, силы безопасности перекрыли улицу, ведущую к торговому центру "Terminal 21", где устроивший стрельбу младший офицер Джакрафант Томми скрылся после нападения.  

Военные и полиция вошли в здание ТЦ. Сообщается о новых выстрелах после этого. 

По информации представителя Минобороны, из торгового комплекса были эвакуированы сотни человек, первый этаж здания зачищен, однако в здании еще могут оставаться десятки людей. Эвакуация из ТЦ продолжается. Информация о заложниках проверяется.

Прямая речь спикера Минобороны Таиланда: "Мы не знаем, почему он это сделал. Похоже, он сошел с ума".

Сообщение о своей атаке Джакрафант Томми разместил в соцсетях, где задался вопросом, должен ли он сдаться. Ранее он опубликовал изображение огнестрельного оружия с тремя пулями с подписью "пора поволноваться" и "никто не сможет избежать смерти".  В настоящее время аккаунт Джакрафант Томми в Facebook заблокирован. 

Мотивы нападавшего остаются неизвестными. 

 

Украинская правда

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Темы: Таиланджертвыоружие
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