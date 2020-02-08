Стрельба в Таиланде: количество жертв возросло до 20

В Таиланде жертвами вооруженного нападения военнослужащего стали по меньшей мере 20 человек, ранены десятки людей.

Источник: Reuters, BBC

Детали: По сообщению СМИ, силы безопасности перекрыли улицу, ведущую к торговому центру "Terminal 21", где устроивший стрельбу младший офицер Джакрафант Томми скрылся после нападения.

Военные и полиция вошли в здание ТЦ. Сообщается о новых выстрелах после этого.

По информации представителя Минобороны, из торгового комплекса были эвакуированы сотни человек, первый этаж здания зачищен, однако в здании еще могут оставаться десятки людей. Эвакуация из ТЦ продолжается. Информация о заложниках проверяется.

Прямая речь спикера Минобороны Таиланда: "Мы не знаем, почему он это сделал. Похоже, он сошел с ума".

Сообщение о своей атаке Джакрафант Томми разместил в соцсетях, где задался вопросом, должен ли он сдаться. Ранее он опубликовал изображение огнестрельного оружия с тремя пулями с подписью "пора поволноваться" и "никто не сможет избежать смерти". В настоящее время аккаунт Джакрафант Томми в Facebook заблокирован.

Мотивы нападавшего остаются неизвестными.