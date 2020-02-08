Аттестацию в ОГП не прошла большая часть экс-прокуроровГПУ - Чумак
Из 1339 прокуроров бывшей Генпрокуратуры успешно прошли аттестацию и остались работать в новосозданном Офисе генерального прокурора всего 629 человек.
Источник: заместитель генпрокурора, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак в интервью "Радио Свобода"
Детали: По словам Чумака, одним из элементов аттестации были анонимные компьютерные тесты.
Прямая речь: "Никто не сказал, что они были незаконны. Никто не сказал, что они несправедливы. Никто не сказал, что кто-то мог как-то подсмотреть или что-то там сделать так, что кто-то у кого-то подсмотрел".
"Никто никогда за 28 лет в стране такого (аттестации - ред.) не делал. Причем никто же не говорит, что это аттестация была необъективной. Да, будут иски в суд, будут, наверное, разные судебные решения".
Детали: Чумак добавил, что еще одним элементом аттестации были собеседования, которые проводили 6 кадровых комиссий.
В состав комиссий, по словам Чумака, входили заместители генпрокурора, представители общественности, и представители, "делегированные международными организациями".
Дословно: "Это (делегированные международными организациями представители - ред.) были лица, делегированные странами-донорами, которые помогают в реформе прокуратуры, а именно - странами Европы, а также США", уточнил заместитель генпрокурора.
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Предыстория:
- 29 августа президент Украины внес в Раду законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
- Документ предусматривал ликвидацию военной прокуратуры, уменьшение штата прокуратуры, приостановление деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров к 1 января 2021 года. Кроме того, к генеральному прокурору возвращается требование иметь высшее юридическое образование.
- 19 сентября Рада приняла закон во втором чтении. "За" проголосовали 259 депутатов.
- Все прокуроры, желающие остаться в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию.
- Новый Офис генерального прокурора начал работу 2 января 2020 года.
- В октябре, по сообщению ГПУ, в кадровые службы органов прокуратуры поступили заявления на прохождение аттестации от 94,6% прокуроров, в Офисе генерального прокурора изъявили желание работать 80% прокуроров действующего состава ГПУ.
- В конце октября, по данным члена кадровой комиссии Александра Леменова, почти 30% претендентов на работу в ОГП не сдали экзамен на знание законодательства.
- Вместе с тем Генеральная прокуратура не допустила к аттестации прокуроров управления спецрасследований Алексея Донского и Сергея Горбатюка, которые занимались расследованиями дел Майдана.
- В январе 2020 г. стало известно, что три прокурора по делам Майдана, которые вели дела "беркутовцев", принявших участие в обмене удерживаемыми лицами с РФ, успешно прошли собеседования в ОГП и остаются на занимаемых должностях.