Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аттестацию в ОГП не прошла большая часть экс-прокуроровГПУ - Чумак

Суббота, 8 февраля 2020, 22:40
Аттестацию в ОГП не прошла большая часть экс-прокуроровГПУ - Чумак

Из 1339 прокуроров бывшей Генпрокуратуры успешно прошли аттестацию и остались работать в новосозданном Офисе генерального прокурора всего 629 человек.

Источник: заместитель генпрокурора, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак в интервью "Радио Свобода"

Детали: По словам Чумака, одним из элементов аттестации были анонимные компьютерные тесты.

Прямая речь: "Никто не сказал, что они были незаконны. Никто не сказал, что они несправедливы. Никто не сказал, что кто-то мог как-то подсмотреть или что-то там сделать так, что кто-то у кого-то подсмотрел".

"Никто никогда за 28 лет в стране такого (аттестации - ред.) не делал. Причем никто же не говорит, что это аттестация была необъективной. Да, будут иски в суд, будут, наверное, разные судебные решения".

Детали: Чумак добавил, что еще одним элементом аттестации были собеседования, которые проводили 6 кадровых комиссий.

В состав комиссий, по словам Чумака, входили заместители генпрокурора, представители общественности, и представители, "делегированные международными организациями".

Дословно: "Это (делегированные международными организациями представители - ред.) были лица, делегированные странами-донорами, которые помогают в реформе прокуратуры, а именно - странами Европы, а также США", уточнил заместитель генпрокурора.

Узнать больше:

Реформа прокуратуры: что спрятано за статьями президентского законопроекта?

Предыстория:

  • В сентябре Верховная Рада приняла закон №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", который предусматривает ликвидацию военной прокуратуры, уменьшение штата прокуратуры, приостановление  деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров к 1 января 2021 года. К генпрокурору возвращается требование иметь высшее юридическое образование. 
  • Все прокуроры, желающие остаться в системе прокуратуры, должны были пройти аттестацию.  Новый Офис генерального прокурора начал работу 2 января 2020 года.
  • В октябре, по сообщению ГПУ, в кадровые службы органов прокуратуры поступили заявления на прохождение аттестации от 94,6% прокуроров, в Офисе генерального прокурора изъявили желание работать 80% прокуроров действующего состава ГПУ. 
  • В конце октября, по данным члена кадровой комиссии Александра Леменова, почти 30% претендентов на работу в ОГП не сдали экзамен на знание законодательства.
  • Вместе с тем Генеральная прокуратура не допустила к аттестации прокуроров управления спецрасследований Алексея Донского и Сергея  Горбатюка, которые занимались расследованиями дел Майдана. В январе 2020 г. стало известно, что три прокурора по делам Майдана, которые вели дела "беркутовцев", принявших участие в обмене удерживаемыми лицами с РФ, успешно прошли собеседования в ОГП и остаются на занимаемых должностях. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: реформыОфис генпрокурораГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
реформы
В США настаивают, что Украина должна выполнить реформы для соответствия стандартам НАТО
Резников рассказал, какой должна быть украинская армия будущего
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: