Аттестацию в ОГП не прошла большая часть экс-прокуроровГПУ - Чумак

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Суббота, 8 февраля 2020, 23:40

Из 1339 прокуроров бывшей Генпрокуратуры успешно прошли аттестацию и остались работать в новосозданном Офисе генерального прокурора всего 629 человек.

Источник: заместитель генпрокурора, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак в интервью "Радио Свобода"

Детали: По словам Чумака, одним из элементов аттестации были анонимные компьютерные тесты.

Прямая речь: "Никто не сказал, что они были незаконны. Никто не сказал, что они несправедливы. Никто не сказал, что кто-то мог как-то подсмотреть или что-то там сделать так, что кто-то у кого-то подсмотрел".

"Никто никогда за 28 лет в стране такого (аттестации - ред.) не делал. Причем никто же не говорит, что это аттестация была необъективной. Да, будут иски в суд, будут, наверное, разные судебные решения".

Детали: Чумак добавил, что еще одним элементом аттестации были собеседования, которые проводили 6 кадровых комиссий.

В состав комиссий, по словам Чумака, входили заместители генпрокурора, представители общественности, и представители, "делегированные международными организациями".

Дословно: "Это (делегированные международными организациями представители - ред.) были лица, делегированные странами-донорами, которые помогают в реформе прокуратуры, а именно - странами Европы, а также США", уточнил заместитель генпрокурора.

Узнать больше:

Реформа прокуратуры: что спрятано за статьями президентского законопроекта?

Предыстория:

  • 29 августа президент Украины внес в Раду законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
  • Документ предусматривал ликвидацию военной прокуратуры, уменьшение штата прокуратуры, приостановление  деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров к 1 января 2021 года. Кроме того, к генеральному прокурору возвращается требование иметь высшее юридическое образование.
  • 19 сентября Рада приняла закон во втором чтении. "За" проголосовали 259 депутатов.
  • Все прокуроры, желающие остаться в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию. 
  • Новый Офис генерального прокурора начал работу 2 января 2020 года.
  • В октябре, по сообщению ГПУ, в кадровые службы органов прокуратуры поступили заявления на прохождение аттестации от 94,6% прокуроров, в Офисе генерального прокурора изъявили желание работать 80% прокуроров действующего состава ГПУ. 
  • В конце октября, по данным члена кадровой комиссии Александра Леменова, почти 30% претендентов на работу в ОГП не сдали экзамен на знание законодательства.
  • Вместе с тем Генеральная прокуратура не допустила к аттестации прокуроров управления спецрасследований Алексея Донского и Сергея Горбатюка, которые занимались расследованиями дел Майдана.
  • В январе 2020 г. стало известно, что три прокурора по делам Майдана, которые вели дела "беркутовцев", принявших участие в обмене удерживаемыми лицами с РФ, успешно прошли собеседования в ОГП и остаются на занимаемых должностях. 

Темы: реформы Офис генпрокурора Генпрокуратура


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