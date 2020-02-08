Аттестацию в ОГП не прошла большая часть экс-прокуроровГПУ - Чумак

Из 1339 прокуроров бывшей Генпрокуратуры успешно прошли аттестацию и остались работать в новосозданном Офисе генерального прокурора всего 629 человек.

Источник: заместитель генпрокурора, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак в интервью "Радио Свобода"

Детали: По словам Чумака, одним из элементов аттестации были анонимные компьютерные тесты.

Прямая речь: "Никто не сказал, что они были незаконны. Никто не сказал, что они несправедливы. Никто не сказал, что кто-то мог как-то подсмотреть или что-то там сделать так, что кто-то у кого-то подсмотрел".

"Никто никогда за 28 лет в стране такого (аттестации - ред.) не делал. Причем никто же не говорит, что это аттестация была необъективной. Да, будут иски в суд, будут, наверное, разные судебные решения".

Детали: Чумак добавил, что еще одним элементом аттестации были собеседования, которые проводили 6 кадровых комиссий.

В состав комиссий, по словам Чумака, входили заместители генпрокурора, представители общественности, и представители, "делегированные международными организациями".

Дословно: "Это (делегированные международными организациями представители - ред.) были лица, делегированные странами-донорами, которые помогают в реформе прокуратуры, а именно - странами Европы, а также США", уточнил заместитель генпрокурора.

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