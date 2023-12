Армия Израиля применила танки после обстрелов из сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила, что применила танки после того, как из сектора Газа были выпущены ракеты по территории страны.

Источник: Иsrael Defense Forces

Дословно: "Это уже седьмой пуск из Газы по Израилю за последнюю неделю".

Танки были применены против объектов ХАМАС в регионе.

