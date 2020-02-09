Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На срочную службу иногда призывать на добровольной основе

Воскресенье, 9 февраля 2020, 04:05
На срочную службу иногда призывать на добровольной основе

Министерство обороны напомнил, что в этом году человек в возрасте 18 и 19 лет на срочную службу будут призывать на добровольной основе.

Источник: министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает пресс служба МОУ

Прямая речь: "В этом году юношей 18 и 19 лет призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения и сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственного постановления и правовой базы оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос",

Детали: Он также напомнил, что военнослужащие срочной службы, как по-прежнему не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил. И при этом уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах ВСУ уже с 18 лет.

По словам Загороднюка, соответствующие и разъяснения вскоре будут опубликованы на официальном сайте Министерства обороны.

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: