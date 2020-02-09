На срочную службу иногда призывать на добровольной основе

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Воскресенье, 9 февраля 2020, 05:05

Министерство обороны напомнил, что в этом году человек в возрасте 18 и 19 лет на срочную службу будут призывать на добровольной основе.

Источник: сайт Министерства обороны

Дословно: "В этом году юношей 18 и 19 лет призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения и сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственного постановления и правовой базы оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос",

Детали: Он также напомнил, что военнослужащие срочной службы, как по-прежнему не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил. И при этом уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах ВСУ уже с 18 лет.

По словам Загороднюка, соответствующие и разъяснения вскоре будут опубликованы на официальном сайте Министерства обороны.

Темы: Донбасс


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