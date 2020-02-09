Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости субботы и ночи: Визит Зеленского в Ватикан, Нацотбор на Евровидение

Воскресенье, 9 февраля 2020, 07:00

Президент Владимир Зеленский попросил Папу Римского Франциска помощи, в Киеве состоялся первый полуфинал Нацотбор на Евровидение – новости, которые были актуальны 8 февраля.

О встрече с Папой

Президент Владимир Зеленский попросил Папу Римского Франциска помочь с освобождением украинский, пленных на Донбассе, в Крыму и в России.

О Евровидении

8 февраля в Киеве состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение, в котором свои песни представили 8 конкурсантов.

В финал из них попали только трое: Jerry Heil, GO-A и KRUТЬ.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новост

В ближайшее время Минобороны планирует построить две новые военные базы на юго-востоке Украины.

Военнослужащего, который открыл огонь в торговом центре в Таиланде и убил 20 человек, ликвидировали 





Темы: Зеленскийцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Зеленский
Зеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси
Фронт, защита АЭС, хороший результат БПЛА: Зеленский собирал Ставку
Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: