Главные новости субботы и ночи: Визит Зеленского в Ватикан, Нацотбор на Евровидение

Президент Владимир Зеленский попросил Папу Римского Франциска помощи, в Киеве состоялся первый полуфинал Нацотбор на Евровидение – новости, которые были актуальны 8 февраля.

О встрече с Папой

Президент Владимир Зеленский попросил Папу Римского Франциска помочь с освобождением украинский, пленных на Донбассе, в Крыму и в России.

О Евровидении

8 февраля в Киеве состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение, в котором свои песни представили 8 конкурсантов.

В финал из них попали только трое: Jerry Heil, GO-A и KRUТЬ.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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