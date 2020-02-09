В воскресенье в Украине сухо и с ночным морозом, с понедельника вернутся дожди и снег

В воскресенье, 9 февраля, на всей территории Украины осадков не ожидается, температура ночью местами опустится до -17 градусов.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В воскресенье температура днем ​​будет колебаться от +2...+5 в западных регионах до -5...-7 на востоке Украины. На юге и севере ожидается -1... +3, в центральных областях 0...+2. Ночью возможны морозы до -11...-17 на востоке, в центральных областях -10...-13, на западе и севере -4...-8 градусов.

Прямая речь Диденко: "Ветер умеренный, юго-западный. ... Днем весна потянет канаты на себя: потеплеет до +1...+7 градусов, только на Востоке, а также в Днепре и местами пощипает щеки и поморозит нос, не выше -1...-8 градусов. В Киеве воскресенье обещает быть без осадков, ночью еще подморозит, а днем ​​потеплеет до 0...+2".

В понедельник, 10 февраля ожидается потепление и сильный ветер, в западных областях и Киеве - дождь, на остальной территории - без осадков.