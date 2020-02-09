Чумак рассказал о новых зарплатах в новом Офисе генпрокурора

После завершения реформы прокуратуры оклад прокурора в Офисе генпрокурора составит 29 тыс. гривен вместо прежних 7 тысяч, не считая премий и надбавок.

Источник: заместитель генпрокурора, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак в интервью "Радио Свобода"

Детали: По данным Чумака, оклад у прокурора местной прокуратуры составит 23 тысячи гривен.

Прямая речь заместителя генпрокурора: "Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают все-таки коррупционные риски".

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Предыстория:

Ранее Чумак заявил, что для перезагрузки прокуратуры на всех уровнях законодательством определен срок 2 года, однако руководство ОГП надеется, что организуют все за короткие сроки и обновление состава всех областных прокуратур Украины должно закончиться в мае.

Напомним,