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Чумак рассказал о новых зарплатах в новом Офисе генпрокурора

Воскресенье, 9 февраля 2020, 13:33
Чумак рассказал о новых зарплатах в новом Офисе генпрокурора

После завершения реформы прокуратуры оклад прокурора в Офисе генпрокурора составит 29 тыс. гривен вместо прежних 7 тысяч, не считая премий и надбавок.

Источник: заместитель генпрокурора, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак в интервью "Радио Свобода"

Детали: По данным Чумака, оклад у прокурора местной прокуратуры составит 23 тысячи гривен.

Прямая речь заместителя генпрокурора: "Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают все-таки коррупционные риски".

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Предыстория: 

Ранее Чумак заявил, что для перезагрузки прокуратуры на всех уровнях законодательством определен срок 2 года, однако руководство ОГП надеется, что организуют все за короткие сроки и обновление состава всех областных прокуратур Украины должно закончиться в мае

Напомним, 

  • Новый Офис генерального прокурора начал работу 2 января 2020 года.
  • Все прокуроры, которые изъявили желание остаться в системе прокуратуры, должны были пройти аттестацию.
  • В октябре в кадровые службы органов прокуратуры поступили заявления на прохождение аттестации от 94,6% прокуроров, в Офисе генерального прокурора изъявили желание работать 80% прокуроров тогдашнего состава ГПУ.
  • К аттестации Генеральная прокуратура не допустила прокуроров управления спецрасследование Алексея Донского и Сергея Горбатюка, которые занимались расследованиями дел Майдана. В январе 2020 г. стало известно, что три прокурора по делам Майдана, которые вели дела "беркутовцев", которые приняли участие в обмене удерживаемыми лицами с РФ, успешно прошли собеседования в ОГП и остаются на занимаемых должностях.
  • По информации Чумака, из 1339 прокуроров бывшей Генпрокуратуры успешно прошли аттестацию и остались работать в новосозданном Офисе генерального прокурора только 629 человек.

Темы: Офис генпрокуроразарплатыпрокуратура
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