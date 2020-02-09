Глава дипломатии ЕС обсудил с Помпео ситуацию на Донбассе

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Воскресенье, 9 февраля 2020, 14:50

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на встрече с госсекретарем США Майком Помпео обсудил ситуацию в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий.

"Высокий представитель и госсекретарь обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость полного выполнения Минских соглашений и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - отмечается в коммюнике.

Они также обсудили широкую ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию. Боррель подчеркнул свою решимость содействовать деэскалации и восстановлению стабильности в регионе.

Стороны обсудили необходимость найти мирное решение израильско-палестинского конфликта, и Боррельй предложил поддержку ЕС "всем усилиям, направленным на возрождение политического процесса и переговоров в соответствии с международным правом, которое обеспечивает равные права и является приемлемым для обеих сторон". 

Темы: Донбасс ЕС США


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