Трамп объяснил, почему уволил эксперта по Украине в Совете нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение об увольнении эксперта по вопросам Украины Совета национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана, который был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"В фейковых новостях CNN и MSDNC продолжают говорить про подполковника Виндмана так, будто я должен думать только о том, насколько он прекрасен. На самом деле я его не знаю, никогда не разговаривал с ним и не встречался с ним. Но он был очень недисциплинированным, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков...", - написал Трамп.

Fake News @CNN & MSDNC keep talking about “Lt. Col.” Vindman as though I should think only how wonderful he was. Actually, I don’t know him, never spoke to him, or met him (I don’t believe!) but, he was very insubordinate, reported contents of my “perfect” calls incorrectly, &...