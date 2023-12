Шторм в Британии: нарушена работа аэропортов и ж/д, ожидаются наводнения

Мощный шторм "Ciara" обрушился на Великобританию, принеся сильные штормы и проливные дожди по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Аэропорт Хитроу заявил, что принял совместное решение со своими партнерами о сокращении расписания, чтобы минимизировать количество рейсов, отмененных в короткие сроки.

British Airways отменила несколько рейсов из Хитроу, Гатвика и Лондон-Сити, в то время как Virgin Atlantic разместила на своем сайте ряд отмененных рейсов.

Железнодорожная компания Network Rail ввела общее ограничение скорости 50 миль в час по сети в воскресенье, предупреждая пассажиров, что они должны путешествовать на поезде только в тот день, "если это абсолютно необходимо".

⚠️🚨 DO NOT TRAVEL 🚨⚠️



This is our latest advice to passengers.



Really sorry, folks, but #StormCiara is making it increasingly difficult to run a reliable railway for you.@nationalrailenq @AvantiWestCoast @LDNOverground @LNRailway @CalSleeper pic.twitter.com/j4y2CGDcBu