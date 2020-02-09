Во Львове водитель зажал руку полицейского и протащил его 100 метров

Во Львове водитель, имевший признаки наркотического опьянения, зажал руку полицейского окном автомобиля и протянул его около 100 метров.

Источник: Патрульная полиция Львовской области

Детали: Отмечается, что в субботу около 14 часов на улице Воздушной к патрульным обратились оперативные сотрудники Управления противодействия наркопреступности и сообщили, что по этой улице вскоре будет ехать автомобиль Renault Megane, в котором может находиться лицо в розыске.

Через некоторое время инспекторы заметили этот автомобиль и остановили его на улице Ганкевича. Номерные знаки едва просматривались, поэтому полицейские попросили водителя выйти и устранить нарушения.

Дословно: "Мужчина заметно нервничал. Он лишь немного открыл окно и начал давать для ознакомления документы. Вдруг неизвестный резко поднял стекло и зажал руку патрульному и тронулся. Напарник и работники УПН пытались остановить транспортное средство.

Протянув полицейского около 100 метров, автомобиль остановился.

24-летнего львовянина задержали. Он имел признаки наркотического опьянения. Его пассажирка, 34-летняя львовянка, действительно оказалась в розыске Железнодорожным отделом полиции по ч.2 ст.185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК. У нее обнаружили вещество, вероятно наркотического происхождения. По предварительной информации, это 10 граммов метадона".

Детали: Водитель отказался от проверки на состояние наркотического опьянения. На него вынесли постановление по ч.6 ст.121 (Загрязненный номерной знак, не позволяющий четко определить его с расстояния двадцати метров) КоАП и по ч.1 ст.130 (Управление в нетрезвом состоянии) КоАП.

Мужчину задержали по ст. 208 УПК и поместили в изолятор временного содержания.

Ему грозит ответственность по ч.2 ст.342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК, а также по ч.2 ст.345 (умышленное причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК.