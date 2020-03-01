Нардепа ОПЗЖ поймали на лжи о словах французской коллеги

Нардеп от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Олег Волошин солгал о том, что французский депутат Валери Фор-Мунтян высказалась за привлечение к переговорам по Донбассу представителей сепаратистов.

Источник: hromadske

Детали: Волошин приписал указанные высказывания французской коллеге в посте в своем Facebook. Он написал, что Фор-Мунтян, возглавляющая группу дружбы Украины и Франции сказала, что "для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров не хватает сепаратистов".

В то же время Фор-Мунтян возмущена такими заявлениями нардепа. "Я абсолютно шокирована, не знаю, как можно было такое придумать", – заявила она. Она действительно встречалась с Волошиным, которого до этого не знала, 27 февраля. Нардеп рассказал ей об идее создания "парламентского нормандского формата". Фор-Мунтян взамен указала, что переговоры надо оставить на уровне президентов и министров МИД. Привлечение депутатов к переговорам может навредить.

После вопроса Волошина о сепаратистах за столом переговоров, депутат выразила категорическое "нет".

Напомним: