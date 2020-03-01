Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепа ОПЗЖ поймали на лжи о словах французской коллеги

Воскресенье, 1 марта 2020, 00:08
Нардепа ОПЗЖ поймали на лжи о словах французской коллеги

Нардеп от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Олег Волошин солгал о том, что французский депутат Валери Фор-Мунтян высказалась за привлечение к переговорам по Донбассу представителей сепаратистов.

Источник: hromadske

Детали: Волошин приписал указанные высказывания французской коллеге в посте в своем Facebook. Он написал, что Фор-Мунтян, возглавляющая группу дружбы Украины и Франции сказала, что "для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров не хватает сепаратистов".

В то же время Фор-Мунтян возмущена такими заявлениями нардепа. "Я абсолютно шокирована, не знаю, как можно было такое придумать", – заявила она. Она действительно встречалась с Волошиным, которого до этого не знала, 27 февраля. Нардеп рассказал ей об идее создания "парламентского нормандского формата". Фор-Мунтян взамен указала, что переговоры надо оставить на уровне президентов и министров МИД. Привлечение депутатов к переговорам может навредить.

После вопроса Волошина о сепаратистах за столом переговоров, депутат выразила категорическое "нет".

Напомним:

  • В команде президента Зеленского рассчитывают, что следующая встреча в нормандском формате прояснит вопрос о возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов на временно оккупированном Донбассе.
  • Встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона может не состояться в апреле, как планировалось ранее.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОПЗЖнормандский форматФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
ОПЗЖ
Нардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины
Григорию Суркису оставили звание "почетного гражданина" Харьковской области
СБУ арестовала активы депутата-предателя от ОПЗЖ на 500 миллионов гривен
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: