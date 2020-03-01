США запретили въезд иностранцам, которые ранее посещали Иран
В рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 США вводят запрет на въезд иностранцам, которые в течение последних двух недель были в Иране.
Источник: CNBC
Детали: Это связано с тем, что в Иране зафиксировано большое количество случаев заражения вирусом. Сейчас там заболели 593 человека, 43 из которых умерли.
По словам вице-президента США Майка Пенса, власти также планируют повысить уровень опасности на поездки в отдельные регионы Италии и Южной Кореи, где также вспышка коронавируса.
Что предшествовало: В Соединенных Штатах зафиксирован первый случай смерти в результате заражения вирусом COVID-2019.
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Предыстория:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- По состоянию на 29 февраля от коронавируса умерли 2920 человек, случаев выздоровления зафиксировано 39445.
- 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и иностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами.