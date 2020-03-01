Исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход считает, что вызывать депутатов на "ковер", чем занимался бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан, ненормально.

Источник: Скороход в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой

Прямая речь: "Я надеюсь, что при нем (при Ермаку – УП) не будет такого давления и такого "беспредела", который был при Богдане.

Я не считаю нормальным, чтобы депутатов вызвали "на ковер" и рассказывали, что они не так голосовали или как они должны голосовать".

Детали: Кроме того, добавила депутат, Богдан оказывал личное давление на нее и ее семью. С какой целью он это делал она не понимает.

К новому руководителя ОПУ Ермаку Скороход относится более благосклонно. Хотя и утверждает, что не может "ничего сказать плохого или хорошего, потому что мы все видим, что он вел политику внешнюю со стороны президента".

Именно действующий руководитель Офиса проводил собеседование со Скороход перед тем, как она стала кандидатом от "Слуги народа" на парламентских выборах.

Что предшествовало: 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака.

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