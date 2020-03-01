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В штате Вашингтоне, где от коронавируса умер человек, ввели чрезвычайное положение

Воскресенье, 1 марта 2020, 05:50
В штате Вашингтоне, где от коронавируса умер человек, ввели чрезвычайное положение

Местные власти штата Вашингтон, где зафиксировали первую в США смерть от коронавируса, ввели чрезвычайное положение.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Об этом решении объявил губернатор Вашингтона Джей Инсли. Согласно этому состоянию все государственные учреждения могут использовать все ресурсы, необходимые для борьбы с коронавируса.

Что предшествовало: Накануне случай смерти от коронавируса зарегистрирован в штате Вашингтон, в округе Кинг недалеко от г.Сиэтл. 

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Предыстория: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на 29 февраля от коронавируса умерли 2920 человек, случаев выздоровления зафиксировано 39445.

Украинская правда

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Темы: коронавирусСША
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