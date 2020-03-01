Местные власти штата Вашингтон, где зафиксировали первую в США смерть от коронавируса, ввели чрезвычайное положение.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Об этом решении объявил губернатор Вашингтона Джей Инсли. Согласно этому состоянию все государственные учреждения могут использовать все ресурсы, необходимые для борьбы с коронавируса.

Что предшествовало: Накануне случай смерти от коронавируса зарегистрирован в штате Вашингтон, в округе Кинг недалеко от г.Сиэтл.

Читайте также: Коммуникация - это все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готовности страны

Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория: