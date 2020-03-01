На Донбассе 2 военных ранены, 1 получил боевую травму – ООС

29 февраля российские наемники 19 раз обстреляли позиции украинских военных. От вражеского огня ранения получили двое бойцов, один получил боевую травму.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Отмечается, что из-за обстрелов работа КПВВ "Марьинка" временно ограничена.

"Вчера, 29 февраля, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое поражение", – сообщили в штабе.

Также было зафиксировано работу снайперов. Боевики вели огонь у Невельского, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Марьинки, Песков, Васильевки, Травневого и других населенных пунктов.