Словакия: блок президента, премьер и все венгры сенсационно проиграли выборы

По результатам подсчета голосов на парламентских выборах соседнюю Словакию ждет полная перезагрузка власти: коалицию создадут оппозиционные партии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Результаты голосования (сейчас подсчитано 99,59% бюллетеней) в Словакии существенно разошлись с прогнозами социологов, также есть принципиальные различия с результатами экзит-пола.

Первое место, как и ожидалось, получили словацкие популисты - оппозиционная партия OľaNO ("Обычные люди и независимые личности"), которая существенно увеличивала рейтинг в последнее время. По предварительным данным подсчет голосов они получают 25,02% голосов, или 53 мандата в парламенте (всего в Словакии 150 депутатов). Из-за огромного отрыв от потенциальных партнеров по коалиции эта партия наверняка получит должность премьер-министра.

В частности, вне парламента остались обе венгерские партии, чего еще никогда не было в истории Словакии (венгерское меньшинство составляет около 10% населения страны).

Еще одной сенсацией стало поражение блока партий "Прогрессивная Словакия" и "Вместе" созданного при поддержке действующего президента Словакии Зузанны Чапутовой. Он набрал 6 95%, в то время как проходной барьер для партийных блоков - 7%. Ни один опрос, а также экзитпол не ставили под сомнение попадание соратников Чапутовой в парламент. Ожидалось, что она войдет в новую коалицию.

Третье место заняла еще одна популистская партия "Мы-семья", она получила 8,24% (17 мест в парламенте). Четвертые - пророссийские ультранационалисты L'SNS с 7,97% (тоже 17 мест). Замыкают список парламентских партий либертарианская "Свобода и солидарность" (6,21%, 13 мест) и партия экс-президента Андрея Киски "Для людей" (5,76%, 12 мест)

Об идеях этих партий, их политической позиции и об отношении к Украине читайте в статье Между популистом и друзьями Путина: чем важны для Украины выборы в Словакии