На границе с ЕС собрались более 13 тысяч мигрантов из Турции

В ночь на 1 марта более 13 тысяч мигрантов собрались на греко-турецкой границе.

Источник: DW со ссылкой на Международную организацию по миграции

Детали: С 29 февраля сотрудники организации работали на 212-километровой границе между Турцией и Грецией и зафиксировали не менее 13 тыс. человек, собравшихся возле официальных пунктов пропуска и неформальных пограничных переходах группами от нескольких десятков до трех тысяч человек.

По данным МОМ, большинство из мигрантов - мужчины, они приезжали на границу на машинах, такси в автобусах из Стамбула.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что 47 113 мигрантов уже якобы пересекли границу через провинцию Эдирне, где есть пограничные пункты с Грецией и Болгарией. При этом официальные Афины или София пока не подтвердили такого количества мигрантов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "с обеспокоенностью" наблюдает за ситуацией на границе стран ЕС и Турции.

Предыстория:

Через два дня после обострения ситуации в сирийском Идлибе, где в результате авиаудара сирийских войск погибли 33 турецких военных и 36 получили ранения, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил открытой границу с ЕС для беженцев.

Эскалация ситуации в Идлибе из-за наступления сирийской армии вызвала мощную волну беженцев. По данным ООН, свои дома вынуждены были покинуть 950 тыс. человек.

Турция приняла более 3 миллионов сирийских беженцев и заявила, что ее возможности исчерпаны.