Пункт пропуска "Марьинка" возобновил работу после обстрелов боевиков

Контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" возобновил работу в штатном режиме после прекращения пропуска граждан из-за обстрела боевиками позиций ООС из противотанкового ракетного комплекса.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "Учитывая стабилизацию ситуации безопасности в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово", командующим объединенных сил принято решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка".

Детали: КПВВ функционирует по графику весеннего периода, пропускные операции будут осуществляться до 18:30.

В ГПСУ отметили, что остальные КПВВ на линии разграничения также начали работу по графику весеннего периода: пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.

Предыстория:

29 февраля российско-оккупационные войска совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса по позициям подразделений Объединенных сил возле КПВВ "Марьинка", пропуск через КПВВ был временно приостановлен.

Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего объединенных сил был введен режим "Красный" до отдельного распоряжения.

Напомним: