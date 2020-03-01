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Пункт пропуска "Марьинка" возобновил работу после обстрелов боевиков

Воскресенье, 1 марта 2020, 09:23
Пункт пропуска Марьинка возобновил работу после обстрелов боевиков

Контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" возобновил работу в штатном режиме после прекращения пропуска граждан из-за обстрела боевиками позиций ООС из противотанкового ракетного комплекса. 

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "Учитывая стабилизацию ситуации безопасности в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово", командующим объединенных сил принято решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка".

Детали: КПВВ функционирует по графику весеннего периода, пропускные операции будут осуществляться до 18:30.

В ГПСУ отметили, что остальные КПВВ на линии разграничения также начали работу по графику весеннего периода: пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.

Предыстория: 

29 февраля российско-оккупационные войска совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса по позициям подразделений Объединенных сил возле КПВВ "Марьинка", пропуск через КПВВ был временно приостановлен.

Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего объединенных сил был введен режим "Красный" до отдельного распоряжения.

Напомним: 

Украинская правда

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Темы: ДонбассОРДЛОМинские соглашенияПограничная служба
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