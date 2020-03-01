В Киеве на ходу загорелась маршрутка

1 марта в Киеве на Соломенской площади во время движения загорелся маршрутный автобус.

Источник: управление ГСЧС в Киеве

Детали: По данным спасателей, информация о возгорании маршрутного такси поступила в службу спасения в 10:02.

Дословно: "Все пассажиры сразу вышли из транспортного средства еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал. В 10:07 пожарные локализовали, а в 10:12 - ликвидировали пожар. Микроавтобус сгорел полностью. Причины возгорания установит следствие".