В Киеве на ходу загорелась маршрутка

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Воскресенье, 1 марта 2020, 15:43
фото "Информатор"

1 марта в Киеве на Соломенской площади во время движения загорелся маршрутный автобус.

Источник: управление ГСЧС в Киеве 

Детали: По данным спасателей, информация о возгорании маршрутного такси поступила в службу спасения в 10:02.

Дословно: "Все пассажиры сразу вышли из транспортного средства еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал. В 10:07 пожарные локализовали, а в 10:12 - ликвидировали пожар. Микроавтобус сгорел полностью. Причины возгорания установит следствие".

 
фото - "24 канал"
 
фото - информатор

 

Украинская правда
Темы: Киев пожар транспорт


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