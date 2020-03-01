МВД и НГУ начали новую традицию возле Верховной Рады

В воскресенье на площади Конституции возле здания Верховной Рады прошла первая церемония поднятия государственного флага и смена почетного караула Национальной гвардии.

Источник: сайт МВД

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Прямая речь председателя ВР Дмитрия Разумкова: "Сегодня вместе с Министерством внутренних дел и Национальной гвардией мы начинаем новую традицию - поднятие государственного флага и смена почетного караула в выходные и праздничные дни. Надеюсь, что эта традиция будет существовать много лет".

Прямая речь командующего НГУ Николая Балана: "Отныне по выходным и праздникам, ежечасно в зимнее время и каждые 2 часа в летнее время будет проходить смена караула. Гвардейцы будут нести службу с 10 утра до 18 часов вечера".

Детали: Он добавил, что новая традиция - это не просто церемониал, но и способ почтить память гвардейцев, погибших под стенами парламента в 2015 году, когда взорвалась ручная боевая граната.