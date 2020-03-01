В Минздраве проверили больницы для возможных больных Covid-19

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко посетил 3 госпитальные базы Житомира, Ровно и Сарн, которые определены для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

Источник: Правительственный портал

Детали: Ляшко пообщался с врачами, медсестрами, младшим медицинским персоналом, которые будут помогать пациентам в случае фиксации и распространения Covid-19.

Дословно: "Во время визита важно было понять готовность больниц, а главное - готовность самого медицинского персонала. Это касается как профессиональных навыков, так и морального духа.

Медики готовы предоставлять всю необходимую медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости, медицинские работники готовы работать сверхурочно. Все сотрудники хорошо осведомлены о том, что делать в случае фиксации Covid-19.

Во всех 3 городах уже были проведены как минимум 2-3 учения. Также медики рассказали, что отработали механизмы еще при пандемическом гриппе, когда достаточно большое количество больных нуждалось в интенсивной терапии".

Детали: В больницах Житомира, Ровно и Сарн есть инфекционные боксы, выделенные специально на случай регистрации или подозрения на Covid-19. Сейчас они пустуют и готовы в любую минуту принимать пациентов. Сообщается, что в Ровно в них уже побывало 4 человека с подозрением, которое не подтвердилось.

В Минздраве напомнили, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая Covid-19.