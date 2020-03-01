Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минздраве проверили больницы для возможных больных Covid-19

Воскресенье, 1 марта 2020, 18:10
В Минздраве проверили больницы для возможных больных Covid-19
Фото Минздрава

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко посетил 3 госпитальные базы Житомира, Ровно и Сарн, которые определены для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

Источник: Правительственный портал

Детали: Ляшко пообщался с врачами, медсестрами, младшим медицинским персоналом, которые будут помогать пациентам в случае фиксации и распространения Covid-19.

Дословно: "Во время визита важно было понять готовность больниц, а главное - готовность самого медицинского персонала. Это касается как профессиональных навыков, так и морального духа.

Медики готовы предоставлять всю необходимую медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости, медицинские работники готовы работать сверхурочно. Все сотрудники хорошо осведомлены о том, что делать в случае фиксации Covid-19.

 

Во всех 3 городах уже были проведены как минимум 2-3 учения. Также медики рассказали, что отработали механизмы еще при пандемическом гриппе, когда достаточно большое количество больных нуждалось в интенсивной терапии".

Детали: В больницах Житомира, Ровно и Сарн есть инфекционные боксы, выделенные специально на случай регистрации или подозрения на Covid-19. Сейчас они пустуют и готовы в любую минуту принимать пациентов. Сообщается, что в Ровно в них уже побывало 4 человека с подозрением, которое не подтвердилось.

В Минздраве напомнили, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая Covid-19.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздравздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: