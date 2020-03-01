Премьер-лига. Шахтер потерпел первое поражение в чемпионате

Донецкий Шахтер потерпел первое поражение в украинской Премьер-лиге. В воскресенье, 1 марта, горняки в матче 20 тура в Полтаве уступили местной Ворскле со счетом 0:1.

Единственный гол в этой игре был забит еще в первом тайме. На 31-й минуте после ошибки защитников Шахтера отличился Руслан Степанюк - 1:0. У донецкой команды моментов у ворот Ворсклы в первом тайме почти не было. Стоит отметить лишь удар Марлоса на 38-й минуте.

Во втором тайме полтавчане имели еще несколько возможностей увеличить счет. Кане не использовал выход один на один с вратарем. После удара Владислава Кулача мяч пролетел рядом со штангой. У Шахтера во втором тайме можно вспомнить лишь удар Евгения Коноплянки, который парировал вратарь Ворсклы. Доигрывали матч хозяева поля в меньшинстве после удаления на 84-й минуте Александра Скляра за второе предупреждение.

Стоит отметить, что Шахтер матч с Ворсклой проводил без большинства игроков основы, которым дал отдохнуть главный тренер дончан.

Другие матчи 20 тура завершились со следующими результатами: Днепр-1 - Динамо 1:3, Львов - Александрия 1:1, Десна - Мариуполь 4:0, Колос - Карпаты 2:1, Заря - Олимпик 1:0.