Трамп говорит, что обсуждает с Эрдоганом тему Patriot

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Воскресенье, 1 марта 2020, 22:30

Вашингтон и Анкара обсуждают множество вопросов, касающихся Сирии, в том числе и тему зенитных ракетных комплексов Patriot.

Об этом сказал президент США Дональд Трамп, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Мы провели много разговоров с президентом Эрдоганом в связи с ситуацией в Сирии. И мы обсуждаем как раз то, о чем вы спрашиваете", - ответил Трамп на вопрос о том, обсуждал ли он с Реджепом Тайипом Эрдоганом тему Patriot.

Президент Турции на днях заявил, что США не ответили на просьбу Анкары о размещении на границе систем противоракетной обороны Patriot.

С тех пор как поддерживаемые Турцией повстанцы при поддержке турецких военных начали контрнаступление на востоке Идлиба, российские военные "закрыли" воздушное пространство над Сирией, чтобы не допустить туда турецкой авиации.

Темы: Трамп Турция США Сирия


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