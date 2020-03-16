На Волыни пытались вывезти 50 тысяч медицинских масок за границу

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Понедельник, 16 марта 2020, 11:11

На территории пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей задержали автомобиль, в котором пытались вывезти за пределы страны 50 тысяч респираторных масок.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "Прокуроры Ковельской местной прокуратуры Волынской области совместно с таможенниками и пограничниками на территории пункта пропуска "Ягодин" задержали автомобиль, в котором обнаружили 50 000 респираторных масок".

Детали: По этому факту в ЕРДР внесли сведения по ч.2 ст.364-1 УК (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия).

Решается вопрос о наложении ареста на груз.

От 11 марта в Украине действует запрет на вывоз такого груза в рамках мероприятий по предотвращению распространения на территории страны коронавируса.

Украинская правда
Темы: карантин коронавирус Covid-2019 граница


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