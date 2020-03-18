За сутки в Украине не обнаружили новых больных на коронавирус - МОЗ

По состоянию на вечер 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди зараженных: Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный).

Количество подозрений тоже остается неизменным - 199 украинцев.

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