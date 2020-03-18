За сутки в Украине не обнаружили новых больных на коронавирус - МОЗ
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Среда, 18 марта 2020, 22:20
По состоянию на вечер 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19.
Источник: Министерство здравоохранения
Детали: Среди зараженных: Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный).
Количество подозрений тоже остается неизменным - 199 украинцев.
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Предыстория:
- В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.
- Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.
- В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
Украинская правда
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