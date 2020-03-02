Американский миллиардер выбыл из предвыборной гонки в США
Понедельник, 2 марта 2020, 04:46
Американский миллиардер, кандидат от демократов Том Стайер прекратил свою предвыборную кампанию.
Источник: Голос Америки
Детали: Стайер инвестировал миллионы долларов в предвыборную рекламу в Южной Каролине. Впрочем, в субботу на внутрипартийных выборах, по предварительным данным, его поддержали лишь 11,3% избирателей.
Прямая речь: "Мы живем в стране, где глубокий экономический несправедливость, где богатые люди получают выгоду за счет всех остальных. Я не входил в эти предвыборные гонки, чтобы просто получить голоса. Я вел эту кампанию, чтобы говорить о вещах, которые меня волновали больше всего".
Напомним:
- Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.
- Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу сейчас самый высокий за все время его президентства.
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