Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Американский миллиардер выбыл из предвыборной гонки в США

Понедельник, 2 марта 2020, 04:46
Американский миллиардер выбыл из предвыборной гонки в США

Американский миллиардер, кандидат от демократов Том Стайер прекратил свою предвыборную кампанию.

Источник: Голос Америки

Детали: Стайер инвестировал миллионы долларов в предвыборную рекламу в Южной Каролине. Впрочем, в субботу на внутрипартийных выборах, по предварительным данным, его поддержали лишь 11,3% избирателей.

Прямая речь: "Мы живем в стране, где глубокий экономический несправедливость, где богатые люди получают выгоду за счет всех остальных. Я не входил в эти предвыборные гонки, чтобы просто получить голоса. Я вел эту кампанию, чтобы говорить о вещах, которые меня волновали больше всего".

Напомним:

Читайте также: Пять главных конкурентов Трампа: чего ждать Украине в случае смены президента США

Темы: СШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
США
Кыргызстан продает России технику для войны против Украины, США готовят санкции – WP
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Россия продолжает получать рекордные прибыли от экспорта зерна – Госдеп
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: