Американский миллиардер выбыл из предвыборной гонки в США

Американский миллиардер, кандидат от демократов Том Стайер прекратил свою предвыборную кампанию.

Источник: Голос Америки

Детали: Стайер инвестировал миллионы долларов в предвыборную рекламу в Южной Каролине. Впрочем, в субботу на внутрипартийных выборах, по предварительным данным, его поддержали лишь 11,3% избирателей.

Прямая речь: "Мы живем в стране, где глубокий экономический несправедливость, где богатые люди получают выгоду за счет всех остальных. Я не входил в эти предвыборные гонки, чтобы просто получить голоса. Я вел эту кампанию, чтобы говорить о вещах, которые меня волновали больше всего".

Напомним:

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу сейчас самый высокий за все время его президентства.

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