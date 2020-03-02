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Промышленный безвиз: Украина и ЕС договариваются о плане подготовки соглашения

Понедельник, 2 марта 2020, 07:48

В понедельник, 2 марта, в Украину приедет европейская делегация из Брюсселя для обсуждения сроков начала работы технической миссии, которая должна проверить готовность Украины к переговорам по "промышленному безвизу" с ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Что касается линии ЕС завтра будем встречать гостей из Брюсселя и работать с ними над планом мероприятий по подписанию договора о промышленном безвизе. Это очень важная история для нашей экономики и наша цель здесь открыть новые возможности для украинского бизнеса, привлечь больше инвестиций", - цитирует "Интерфакс-Украина" заявление Кулебы, прозвучавшее в воскресенье в эфире программы "Реальная политика" с Евгением Киселевым на канале "Украина 24".

В офисе вице-премьера "Европейской правде" сообщили, что речь идет не об отдельной миссии, посвященной "промбезвизу", а о переговорах во время другого визита высокого уровня.

Как известно, Киев надеется начать процесс переговоров о заключении Соглашения ACAA - так называемого "промышленного безвиза". В конце января торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Киев и Брюссель договорились о визите предварительной технической миссии для оценки готовности Украины по "промышленному безвизу" "в ближайшие недели".

По данным "Европейской правды", недавно Украина получила из Брюсселя письмо с планом мероприятий по подписанию договора, в котором ЕС предложил провести визит технической миссии только осенью. Киев это не устраивает, поэтому ожидается, что на переговорах украинская сторона будет убеждать европейскую изменить свое предложение.

Европейская комиссия считает сложной, но реалистичной задачей начало переговоров по соглашению ACAA по итогам 2020 года.

Темы: безвизЕСевроинтеграцияУкраинаэкономика
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