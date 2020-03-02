В Кривом Роге загорелся автобус: двое пострадавших

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Понедельник, 2 марта 2020, 09:39

Двое мужчин пострадали в результате возгорания в служебном автобусе в Кривом Роге.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области

Дословно: "2 марта в 1:28 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании служебного автобуса на микрорайоне 5-й Заречный Покровского района города Кривой Рог".

Детали: Спасатели, прибывшие на место, установили, что пожар в салоне "ЛАЗ" возник во время движения.

Внутри автотранспорта находился водитель и три пассажира, которые самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

В результате возгорания 2 мужчин (водитель, 1960 года рождения, и пассажир автобуса, 1979 года рождения) получили термические ожоги верхних конечностей и лица. Их доставили в больницу.

Служебный автобус огонь уничтожил.

Украинская правда
Темы: Днепропетровская область пожар


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