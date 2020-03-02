Генпрокурор о деле Шеремета: Озвучить результаты работы пока не можем

Работа по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета активно ведётся, но пока нет информации, которую можно предать огласке, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Источник: комментарий генпрокурора в понедельник журналистам в Киеве, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Рябошапки: "Из того, о чем можно публично сказать, пока ничего. Работа ведётся, ведётся активно, наши прокуроры постоянно работают со следователями из Национальной полиции, но из того, что можно было бы публично озвучить, пока ничего нет".

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