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Россия заявила, что не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Понедельник, 2 марта 2020, 09:50
Россия заявила, что не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Командование группировки войск России, которая поддерживает режим Башара Асада в сирийском конфликте, не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС, воскресное заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олега Журавлева

Детали: Журавлёв отметил, что правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

Прямая речь: "В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии".

Этому предшествовало:

  • Накануне Министерство национальной обороны Турции заявило о сбивании двух самолетов режима Башара Асада, которые попытались атаковать турецкие самолеты.
  • ВС Турции также заявили, что разрушили военный аэродром сил Асада в районе Нейраб в провинции Алеппо.
  • Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении в Идлибе операции "Весенний щит".

Темы: СирияРосcияТурция
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