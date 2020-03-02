Россия заявила, что не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Командование группировки войск России, которая поддерживает режим Башара Асада в сирийском конфликте, не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС, воскресное заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олега Журавлева

Детали: Журавлёв отметил, что правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

Прямая речь: "В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии".

Этому предшествовало: