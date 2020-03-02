Россия заявила, что не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

2127 просмотров
Понедельник, 2 марта 2020, 10:50

Командование группировки войск России, которая поддерживает режим Башара Асада в сирийском конфликте, не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС, воскресное заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олега Журавлева

Детали: Журавлёв отметил, что правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

Прямая речь: "В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии".

Этому предшествовало:

  • Накануне Министерство национальной обороны Турции заявило о сбивании двух самолетов режима Башара Асада, которые попытались атаковать турецкие самолеты.
  • ВС Турции также заявили, что разрушили военный аэродром сил Асада в районе Нейраб в провинции Алеппо.
  • Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении в Идлибе операции "Весенний щит".



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
КС БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ ЗАКОННОСТЬ ЛЮСТРАЦИИ НАКАНУНЕ КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ В РАДЕ
Украинский консул прибыл к задержанному в Греции экс-нардепу Мельничуку
В среду Рада может назначить 4 новых министров – источник
В Китае улучшилось качество воздуха — NASA
Все новости
исследование

Ученые обнаружили связь между курением марихуаны и одним из видов рака

интервью

Актер Вячеслав Довженко: Не верю, что у нас массовый зритель тупой

Медицина

Как коронавирус влияет на тело человека

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!