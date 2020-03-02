Россия заявила, что не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
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Понедельник, 2 марта 2020, 10:50
Командование группировки войск России, которая поддерживает режим Башара Асада в сирийском конфликте, не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС, воскресное заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олега Журавлева
Детали: Журавлёв отметил, что правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.
Прямая речь: "В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии".
Этому предшествовало:
- Накануне Министерство национальной обороны Турции заявило о сбивании двух самолетов режима Башара Асада, которые попытались атаковать турецкие самолеты.
- ВС Турции также заявили, что разрушили военный аэродром сил Асада в районе Нейраб в провинции Алеппо.
- Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении в Идлибе операции "Весенний щит".
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