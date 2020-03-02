В Кабмине всех, кто будет заниматься закупками, проверят на детекторе лжи

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Понедельник, 2 марта 2020, 11:11

В Кабинете министров всех, кто отвечает за государственные закупки, будут периодически тестировать на детекторе лжи.

Источник: Facebook-страница министра кабинета министров Дмитрия Дубилет

Прямая речь: "Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе, детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф - очень действенный инструмент против откатов".

Детали: По его словам, с марта все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно.

Дубилет пишет, что процесс будет эффективным, а закупки будет делать меньшее количество людей.
Министр сообщил, что это позволит госбюджету экономить больше на больших закупках.

В планах Дубилета: перевести до конца года почти все закупки через единый центр; присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

Он надеется, что централизация приведет к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, снизиться коррупция.

Украинская правда
Темы: Дубилет Кабинет министров госзакупки


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